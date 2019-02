Divadlo Fráni Šrámka Písek

Poutníci začali v tomto roce už 48. sezonu. Za tu dlouhou dobu se v kapele vystřídala řada muzikantů, nichž někteří patřili a patří mezi to nejlepší, co český bluegrass mohl a může nabídnout - Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas nebo Jan Máca. V roce 2018 se skupina bude snažit opět odehrát co nejvíce vystoupení jak v Česku tak i na Slovensku. Dále budou pokračovat přípravy na další, již šestnáctý, nosič a možná začne i jeho natáčení. Některé novinky, chystané na toto CD, ale hlavně poutnické hity jako jsou písně Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary zazní na koncertu skupiny v Divadle Fráni Šrámka v Písku.