Poklady ze skříní našich babiček

Skupina užitého umění Prácheňské umělecké besedy (PUB) se rozhodla, že sáhne do skříně a na chvíli vystaví v Galerii PUB u Putimské brány své krásné poklady po svých babičkách po léta s láskou uchovávané a opatrované. Protože se jedná především o textilní výtvarnice a hadříky jsou jejich život, myslí si, že vystavené kousky potěší každého milovníka textilního řemesla.

Na výstavě ukážou, jak lze staré krásné textilní výtvory zakomponovat do nových výrobků, které zkrášlí naše domovy a interiéry.

Vystavovat budou v Galerii PUB u Putimské brány (domeček) od pátku 10. května do neděle 12. května. Otevřeno bude v pátek a v sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 14 hod. Vernisáž se bude konat v pátek 10. května v 16 hodin.