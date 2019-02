Pohádka o kašpárkovi, Honzovi a zakleté princezně

Dům kultury Milevsko

Milevsko - Divadelní soubor Tábor přijede v neděli do milevského domu kultury s novou veselou pohádkou na staré motivy, jak se loupežník

Jozífek marně pokouší získat ruku princezny Jasněnky, a tak se obrátí o pomoc na svoji tetičku babu Jagu. Ta ale princeznu zakleje a odnese do

Černého jezera, které hlídá drak. Naštěstí jsou tu kamarádi Kašpárek, Honza a hastrman, kteří se vydají princeznu zachránit. Kudy vedla jejich cesta, jaká nebezpečí na ně čekala a jak to nakonec všechno dopadne? To se dozvíte z naší pohádky.

Vstupné je v předprodeji 50 Kč a na místě 60 Kč.