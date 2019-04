Dům kultury Milevsko připravil na neděli 14. dubna od 15 hodin pohádku Kouzelnáý zvoneček v podání Divadla Divoloď.

V jednom domku, v jedné kolébce se narodil malý chlapec a byl to čipera. Nesmíme se tedy divit, že se rozhodl vydat se do světa. Koho v tom světě potkal a jak jeho cesta nakonec skončí? To vše se dozvíte v naší pohádce.