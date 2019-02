Podzim s koňmi s Rodinným centrem Kašpárek

Lučkovice č. 2 u Mirotic

Miroticko – Rodinné centrum Kašpárek připravilo pro milovníky koní na sobotu 17. 11. od 10 do 12 hodin akci Podzim s koňmi. Ta se koná na adrese Lučkovice číslo 2, což je přímo u hlavní silnice po levé straně směrem od Mirotic. „Návštěvníci si budou moci zkusit vyčistit koně, něco se o nich dozvědět a také se na nich svézt,“ uvedla za organizátory Evženie Krise. Návštěvníkům doporučuje teplé oblečení a vhodnou obuv. Na místě bude připravený teplý čaj. Vstupné je třicet korun, děti do tří let mají vstup zdarma. Kdo bude chtít, může přinést koním jablíčka, mrkev či suché pečivo.