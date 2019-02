Písek 1918-1992

Prácheňské muzeum v Písku

Nová výstava začíná 2. října v chodbě knihovny Prácheňského muzea v Písku. Připravil ji historik Zdeněk Duda a nese název Písek 1918-1992, s podtitulem Krátké československé století v dějinách města. Důraz je kladen zejména na roky 1918, 1968 a také 1989 a na to, jak se příběh československého státu promítl do píseckých reálií. Půjde o výběr velkých osudových událostí, ale i o připomenutí některých malých všednodenních témat ve fotografii. Výstava potrvá do 25. listopadu.