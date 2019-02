Píseckem na kole: Sedláčkova stezka ke Zvíkovskému Podhradí

Kulturních akcí máte až nad hlavu a počasí za okny hlásí slunečno? Pak nastala ideální doba na oprášení cyklistické výbavy a vydání se na cestu nejhezčími místy Písecka.

Jedna z nejoblíbenějších cyklotras krajinou Písecka je bezpochyby Sedláčkova stezka, která měří příjemných 35 kilometrů a vydat se po ní můžete na horských i trekingových kolech.. Na výlet vyrazíte od Kamenného mostu a pokračujete podél pravého břehu řeky Otavy po cyklotrase 1225. Za šest kilometrů dorazíte k plynové lávce a přejedete na druhý břeh. Odtud vystoupáte kolem chat na silnici III. třídy. Na křižovatce se vydáte po komunikaci 1558 do Borečnice. Kolem Vráže tudy pokračujete do přírodní rezervace Žlíbky kolem obce Jistec do Dědovic. Kolem Landeckého potoka dojedete až k řece Lomnici, kde po lávce zamíříte na druhý břeh a kolem Ostrovce do Varvažova a k soutoku Otavy a Vltavy. Zde se pokocháte výhledem na hrad Zvíkov a pokračujete po mostě přes otavu do Zvíkovského Podhradí až ke hradu Zvíkov. zde můžete navštívit nejen samotný hrad, ale i koupaliště, a dočkáte se příjemného občerstvení. Výlet můžete zpestřit i plavbou lodí od Zvíkova na Orlík a zpět. Zpáteční cestu můžete zvolit po cyklotrase 1149 přes Oslov, Tukleky, Spolí a Vojníkov, odkud zamíříte do Písku otavským údolím k plynové lávce a zpět po břehu řeky. odkud se až do Písku pokračuje údolím Otavy k plynové lávce a po známé trase pokračujete až do centra města.