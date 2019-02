Píseckem na kole: Okolo Písku

Kulturních akcí máte až nad hlavu a počasí za okny hlásí slunečno? Pak nastala ideální doba na oprášení cyklistické výbavy a vydání se na cestu nejhezčími místy Písecka.

Cyklotrasa Okolo Písku měří ve své celé délce 75 kilometrů, lze ji však dle potřeby, chuti a sil krátit. Nejvhodnější je pro trekingová a horská kola, cesty nesou speciální označení. Z Písku se vydáte do Albrechtic nad Vltavou po komunikaci 1015 přes Písecké hory. Po lesní cestě značené logem dojedete do Nové Vsi u Protivína a dále po 1061 až do Protivína. Na tamějším náměstí se napojíte na trasu 1077 kolem vlakového nádraží a pokračujete po 1146 a 1147 podél Blanice k tvrzi Klokočín. Po cestě se značkou trasy se vrátíte na označenou 1077, po níž dojedete přes Skály do Božovic a Humňan. Pokud odbočíte do Štětic, můžete si projížďku zpestřit vyjížďkou na koních. Po komunikacích 1073 a 1074 pokračujete do Ražic, čísla 1043 a 1045 vás dovedou do Lhoty u Kestřan a přes řeku Otavu až ke kestřanskému golfovému hřišti. Po cestě s logem cyklotrasy se vydáte kolem hřiště a kopce Na Ovčíně a dále po lesní cestě, která se kříží se silnicí II. třídy vedoucí z Písku do Strakonic a směřuje do obce Velké Nepodřice. V obci se napojuje na komunikaci 1160, vede skrze osadu Mlaka a po 1161 pokračuje přes Chlaponice a Bošovice do Čížové. K plynové lávce odsud dojedete po cestě 1151, přes lávku pak Sedláčkovou stezkou 1225 do Písku.