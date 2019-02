PÍSECKÉ VĚŽE

Čtvrtý ročník historicko-dobrodružné hry o zajímavé ceny pro dvojice i skupiny se koná v neděli 9. září. Zúčastnit se mohou všichni, kdo mají rádi dobrodružství, ale i historii - ženy, muži, děti, senioři, profesionálové i amatéři – pěšky i s kočárkem nebo na koloběžkách. Přesný herní plán je do poslední chvíle utajen. Je to pro Vás výzva? Přijďte ve 14.30 hodin na nádvoří Sladovny a odstartujte s námi cestu za dobrodružstvím a poznáním. Strávíte příjemný den formou zábavy, ale i poznání. Nahlédnete do ne běžně zcela přístupných míst, splníte-li úkol či zodpovíte záludnou otázku, budete odměněni. Registrovat se můžete na www.piseckeveze.cz