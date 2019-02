Osmnáctý v Písku aneb Pojďte s námi vyhlásit republiku znovu o 14 dní dříve!

Písek - divadlo Pod čarou, Palackého sady v Písku, Velké náměstí, Sladovna, Divadlo Fráni Šrámka, železniční tratě Písek-Záhoří a Písek - Protivín

pátek 12. 10. od 18 do 19 hodin

sobota 13. 10. od 14 do 20 hodin

neděle 14. 10. od 9 do 19 hodin

Písek - Oslavy 100. výročí republiky v Písku nabídnou od pátku 12. října do neděle 14. října pestrý program pro všechny věkové kategorie na několika místech v Písku od mezinárodní putovní výstavy Českoslovenští letci v RAF přes vernisáž výstavy Půl století s Cimrmanem, divadelní představení, prvorepublikové farmářské trhy až po hudební vystoupení. Chybět nebudou projížďky parním vlakem, kterým také do Písku přijede redaktor Hanzlíček, díky kterému byla v Písku vyhlášená republika o 14 dní dříve.