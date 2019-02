Nezmaři zahrají v Písku ve čtvrtek 26. října

Nezmaři - nejvytrvalejší stálice českobudějovického folku, kterým to báječně ladí dohromady – vystoupí v Divadle Fráni Šrámka.

Skupina Nezmaři je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně, ale i světová folková klasika. Každoročně odehrají přes sto koncertních vystoupení po celé ČR a Slovensku a ve čtvrtek 26. října zavítají i do Písku.

V Divadle Fráni Šrámka vystoupí od 19 hodin se svým koncertním programem, ve kterém zazní i písničky z jejich posledního CD Kdo si zpívá má do ráje blíž. Posluchači si tak s nimi mohou během jednoho koncertu zazpívat písničky ze všech období kapely od historie až po současnost.

Vstupenky, které stojí 150 Kč, můžete zakoupit na pokladnách v Kulturním domě a Divadle Fráni Šrámka nebo na www.centrumkultury.cz.