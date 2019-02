Městská knihovna připravila ve spolupráci s Energy centrem České Budějovice vzdělávací zábavné dopoledne pro rodiny s dětmi na téma Není komín jako komín. Akce začíná v sobotu 4. listopadu od 9 do 11 hodin a je určena pro děti od čtyř do deseti let.

Chlapci a děvčata i jejich rodiče se na deseti stanovištích v budově knihovny dozvědí, jak nejméně zatížit životní prostředí při vytápění, vyrobí si větrník, seznámí se s termovizí, pomohou při rozdělávání ohně, vyzkouší sirkové rébusy, projdou bludištěm a zasoutěží si ve stavbě komína z kostek. Vstup je zdarma.