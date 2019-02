Na stojáka na Ostrově

Po úspěšné loňské premiéře se open air představení Na stojáka opět vrací do venkovních prostor u restaurace Ostrov v Písku. Letošní ročník se uskuteční v neděli 29. července a přivítá stand-up komiky Ester Kočičkovou, Petra "Nasty" Cerhu a Jakuba Žáčka. Jejich takzvaná one man show začíná v 18.30 hodin. Každá z příchozích dam navíc dostane welcome drink zdarma.

Vstupenky na akci jsou k dispozici pouze v předprodeji u obsluhy v restauraci Ostrov, rezervaci je možné uskutečnit přes email, facebookové stránky nebo telefon 608 966 591. Vstupné činí 200 korun.