Muzeum milevských maškar

Milevské maškary patří mezi regionální kulturní fenomény. V roce 2016 byly koneckonců zařazeny na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje. Jejich historie totiž v Milevsku sahá až do středověku, a proto se město rozhodlo vytvořit pro jednu z nejtypičtějších tradic města stálou expozici.

Muzeum je od září do května otevřeno pouze v úterý od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a o sobotách od 9 do 12 hodin. V hlavní sezoně od června do srpna můžete budovu navštívit v pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a o nedělích od 13 do 17 hodin.