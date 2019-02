Milevské muzeum (v areálu milevského kláštera): Muzejní noc přenese návštěvníky o 400 let zpátky

Milevské muzeum připravilo na sobotu 26. května od 18 hodin v pořadí už pátou muzejní noc. Tentokrát bude na téma O 400 let nazpátky – na skok do třicetileté války.

Bohatý program začíná na II. nádvoří milevského kláštera před muzeem v 18 hodin pohádkou Jak princezna nechtěla chodit v podání loutkového divadla Nitka z Písku. „Po pohádce bude krátká ukázka archeologických nálezů mincí z období třicetileté války, kterou bude komentovat archeolog Jihočeské univerzity Jan John,“ uvedl ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář. Poté v 18.45 hodin představí jihočeské depoty mincí z období třicetileté války odborník Jan John z Jihočeské univerzity. V 19.15 hodin přijde na řadu ochutnávka dobové stravy ze 17. století a k poslechu i tanci zahraje akustické trio Bal Lab říznou i něžnou muziku inspirovanou Francií. Hrát bude také později po vystoupení skupiny Butlers Dragonerregiment. Ta předvede ve 20 hodin ukázku výcviku, výstroje a výzbroje mušketýra, dragouna a felčara.

Celý večer bude pro děti připravená tematická historická stezka. Návštěvníci se také budou moci podívat do všech expozic muzea, potěžkat si staré zbraně a zalistovat si starými milevskými novinami z období první republiky