Milevské muzeum

Muzeum pro celou rodinu v Milevsku nabízí přehlednou a ucelenou historii města a okolního regionu na celkem čtyřech podlažích se stálými či krátkodobými expozicemi. Suterén muzea je určen archeologickým expozicím zaměřujícím se na historii oblasti od pravěku až po gotiku. Přízemí objevuje období od 16. do poloviny 20. století. Výstavy prvního patra jsou určené pro celou rodinu. Vojenský sál představí zbraně od gotiky až po první světovou válku, Světnice naší babičky zase sbírku domácích potřeb z historie. Loutkový salónek pak vystavuje loutky z regionu. Druhé patro s výstavním sálem je určená ke krátkodobým expozicím.

Kromě ledna a února je muzeum otevřeno celoročně a to od úterý do neděle vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.