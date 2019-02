Městské slavnosti protivínské

Masarykovo náměstí a nádvoří zámku se v sobotu 25. srpna stanou dějištěm dvanáctých městských slavností protivínských. Na celé odpoledne i večer je připraven bohatý program. Ze známých hostů vystoupí například Vlasta Redl s kapelou (15.40), Janek Ledecký (17.40), Hana Zagorová s hostem Petrem Rezkem (19.35) či kapela Tři sestry (23.20). Kromě toho se budou na pódiu střídat tanečníci, sportovci, kouzelníci i divadla. Od 14 do 18 hodin bude na náměstí k vidění skupina Živé sochy Sinela, organizátoři Mezinárodního festivalu živých soch v ČR. Dále budou během dne připravené tvořivé dílny, trampolína, lezecká stěna či skákací hrad. Do Kaplanky bude od 9 do 18 hodin vstup zdarma. Na jejím nádvoří budou výstava bonsají ze soukromé sbírky Jiřího Bodláka a ukázky práce řezbáře Martina Patrase.

Program:

Hlavní scéna:

12.30 Bonsai č. 3

13.35 Čertíci a cirkus (For Body Protivín) + Veselé Vánoce a Morava (Aerobic For Body Písek)

13.55 Kouzelnická show

14.10 Plzeňský mls

15.05 Capoeira

15.40 Vlasta Redl s kapelou

16.45 Kouzelnická show

17.05 Silák René „Golem“ Richter

17.40 Janek Ledecký a band

18.45 Pole Dance (For Body Písek)

19.00 Exhibiční bikové adrenalinové vystoupení Ride Wheel show

19.35 Hana Zagorová s hostem Petrem Rezkem (skupina Boom band Jiřího Dvořáčka)

20.45 Silák René „Golem“ Richter

21.40 The Tap Tap

22.50 Ohňová show – Ilumia

23.20 Tři sestry

Vedlejší scéna:

13.30 Čarodějný muzikál (Kamarádi Dvojka Brno)

14.25 Exhibiční bikové adrenalinové vystoupení Ride Wheel show

14.40 Šípková Růženka (Divadlo Víti Marčíka)

15.25 Kouzelnická show (Klaun Roberto)

15.45 Silák René „Golem“ Richter

16.00 Kolotoč pohádek (Divadlo Já to jsem)

17.00 To nejlepší od Michala (Michal Nesvadba)

18.15 Dechová hudba Netolička

Zámek:

Šermířská a divadelní společnost Rival Písek:

13.00 – 18.00 Historická střelnice, zbrojnice

14.30 – 16.30 Souboj praporů

14.00 – 18.00 Projížďky na koních (Stáj Štětice)

Masarykovo náměstí:

14.00 – 18.00 Skupina Živé sochy Sinela, organizátoři Mezinárodního festivalu živých soch v ČR

Do Kaplanky bude od 9 do 18 hodin vstup zdarma. Na jejím nádvoří budou k vidění výstava bonsají ze soukromé sbírky Jiřího Bodláka a ukázky práce řezbáře Martina Patrase. V Památníku města Protivína bude také vstup zdarma a od 15 do 17 hodin se budou konat komentované prohlídky výstavy Proměny Marty Krásové.

Na hokejbalovém hřišti za sokolovnou se od rána uskuteční druhý ročník poháru Jihočeského kraje v závodu v disciplínách TFA dobrovolných hasičů.