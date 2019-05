K pučícímu a kvetoucímu jaru neodmyslitelně patří včely létající z květu na květ. Z písecké sladovny už Včela odlétla. Asi sbírat pyl. Do Divadla Fráni Šrámka naopak přiletí, a to přímo Medová královna. Divadelní medobraní pro nejmenší je připravené na 14. května od 8:30 a od 10 hodin.

Inscenace vypráví příběh holčičky, kterou dědeček pošle do úlu pro med. Holčička se na své dobrodružné cestě za sladkým pokladem setkává s řadou překážek, učí se pokoře a trpělivosti a dozvídá se, jak se včely rodí, čím se živí, co mají na práci, jak spolu mluví a jak vzniká med.

Jako hlavní téma inscenace si tvůrci zvolili překonání strachu. „Výzvou pro nás bylo, že včely nejsou obecně vnímány jako moc sympatická zvířátka,“ vysvětluje režisér Radek Beran.

Představení trvá 55 minut a vstupenky na něj je možné zakoupit na www.centrumkultury.cz, v pokladně kulturního domu nebo přímo před představením v pokladně divadla. Inscenace je vhodná už pro děti od 3 let.