kdy: pátek 12. 10. od 20 do 00 hodin

kde: Kulturní dům Písek

Lunetic – čtveřice kluků, která na konci devadesátých let rozbourala českou hudební populární scénu a na několik let jí drtivě ovládla, přijede do Písku. V kulturním domě vystoupí v pátek 12. října.