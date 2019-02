Pro lednové LiStOVáNí ve Sladovně si autor projektu scénického čtení, herec Lukáš Hejlík, tentokrát vybral knihu švédského spisovatele Fredrika Backmana Vše, co by můj syn měl vědět o světě. Pro zajímavost: Lukáš Hejlík, který tentokrát vystupuje sám, je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna. Pořad se koná ve středu 17. ledna od 17 do 18 hodin ve Sladovně.