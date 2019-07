Výzkum a kroužkování ptáků na rybníku Řežabinec u Ražic se koná pod vedením zoologů Prácheňského muzea již 43 let a rok od roku přibývá zájemců, kteří mezi výzkumníky dorazí. Letošní odchyt ptactva v národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůně u Ražic v okrese Písek začne v neděli 28. července a potrvá do 6. srpna. Pokud máte zájem akci navštívit, ideální je dorazit na místo v ranních hodinách, kdy jsou ptáci v největší aktivitě. Ornitologové mezi sebe zvou všechny zájemce denně od 6 do 18 hodin.