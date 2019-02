Prácheňské muzeum v Písku

V neděli 11. listopadu v 16 hodin zveme opět do přednáškového sálu na křest knihy Transsibiřská odysea od autorky Iny Píšové. Publikace mapuje 9288 kilometrů dlouhou expedici z Moskvy do Vladivostoku, kterou Ina podnikla v roce 2017 po stopách svého pradědečka, legionáře Jany Kouby z Pasek na Písecku. Na cestě autorku provázel deník, do něhož si pradědeček zaznamenával události první světové války i každodenní zápas o přežití v nekonečné pustině. Knihu pokřtí jihočeský spisovatel Jiří Hájíček, následovat bude beseda s autorkou.