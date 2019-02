Křest knihy 100 let výtvarného umění na jihu Čech

Prácheňské muzeum v Písku

Písek ‑ Na přednášce, která se koná ve čtvrtek 21. února od 16 hodin v přednáškovém sále Prácheňského muzea, představí Jaromír Procházka novou publikaci nazvanou 100 let výtvarného umění na jihu Čech. Je zde zmapována výtvarná scéna v širokém záběru od malířství, grafiky, sochařství přes keramiku a textilní tvorbu, až po sklářství a fotografii z let 1918 až 2018. Kniha je velmi obsáhlá, má 432 stran a na její přípravě pracoval Jaromír Procházka s manželkou Světlanou několik let. Autoři podle svých slov chtěli mimo jiné připomenout dnes již pozvolna zapomenuté osobnosti, které formovaly výtvarný život kraje.