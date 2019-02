KRAUSEBERRY

Divadlo Pod čarou Písek

Tady není co dodat! Do Podčáry dorazí kultovní žižkovsko-hanspaulské seskupení Krausberry v čele s Martinem Krausem a jejich skvělý blues rock. To si nemůžete nechat ujít. Vstupné je 210 korun v předprodeji, na místě bude za 250 korun, pro členy klubu za 180 korun.