Koncert UK Subs

V píseckém Divadle Pod čarou se v pátek 20. října bude konat koncert britské punkové kapely UK Subs. Jedná se o skupinu soustředěnou kolem zpěváka Charlieho Harpera, který je dnes jediným původním členem. Od roku 1980 kapela kombinovala ve své tvorbě punkové a metalové vlivy a stála tak u zrodu hardcore. V roce 2017 UK Subs slaví čtyřicet let od svého vzniku. Tahle legendární punková kapela i po letech reprezentuje pravý duch punk rocku a své čtyřicáté narozeniny přijede oslavit do Písku. Společně s nimi vystoupí švédské kapely Capricorn a Konspirationen. Českou scénu zastoupí Pirates of the Pubs.