Koncert rodiny Pěruškových

Skvělé kvarteto vedené profesorem AMU Janem Pěruškou, manželka Marcela a velmi úspěšní na zahraničních pódiích synové Jan, Matouš a David připravili pořad nejen pro občany Nevězic, ale pro všechny, kdo mají rádi hudbu. Koncert se koná 10. srpna v 19 hodin v obecním sále v Nevězicích. Je to jedinečná příležitost poslechnout si koncert, na který se nezapomíná, jako paní Marcela nezapomíná na Nevězice, kam jezdí víc než 50 let a 27 let s manželem, na vesničku, kde žila její maminka.

Účast na předešlém koncertě přesáhla více než 110 posluchačů, vstupné, které je dobrovolné, věnuje rodina Pěruškových každoročně obci na její zvelebování.

Tato pozvánka je současně i poděkováním všech občanů Nevězic, starosty a zastupitelů, celé rodině Pěruškových za jejich vynikající produkci.