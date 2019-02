Horkýže Slíže se vydávají na podzimní turné k novému albu Pustite Karola a zároveň pokračují v oslavách 25 let působení na hudební scéně. Jejich čtvrtstoletí zmapuje chystaná kniha publicisty Jaroslava Špuláka, která ponese název Kontiňu… pokračujeme. Slovenská kapela dorazí také do Písku, a to v pátek 27. října. Společně s Horkýže Slíže během večera vystoupí také zakázanÝ ovoce a Mean Messiah.