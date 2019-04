Lucemburkové, Přemyslovci, Habsburkové…. Baví vás historie, nebo naopak víte, že se vám z hlavy už leccos vykouřilo? Pak máte ideální příležitost si své znalosti doplnit nebo rozšířit. Nebojte, nepoženeme vás zpět do školních lavic. Ale pozveme vás na zajímavé hudební pásmo do koncertní sině Trojice, a to 28. dubna od 18 hodin - Kodex o Václavu IV. Hudební pásmo s průvodním slovem o Václavu IV. připomene 600. výročí smrti římského a českého krále. Pásmo je provázeno slovem přibližujícím posluchačům vládu Lucemburků v českých zemích. Připomíná život krále Václava IV., historický obraz jeho osobnosti, vznik husitství za jeho vlády, ale i legendu o sv. Janu z Pomuku. Na akordeon zahraje Jitka Baštová, na loutnu Jindřich Macek. V pořadu zazní skladby z rukopisu Vyšebrodského a jiných rukopisů z počátku 15. století, výběr z Jistebnického kancionálu, kompozice V. Capiroly, D. Scarlattiho, L. Boëllmanna, J. Macka a dalších autorů. Gotická hudba je podána v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny.