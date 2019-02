KOČÍ ALGORIT STREETBALL CUP 2018

První zářijový den se v Písku uskuteční 5. ročník streetballového turnaje Kočí Algorit Streetball cup. Bude se konat na Velkém náměstí, pouze v případě deště se přesune do sportovní haly. Zapojit se mohou kategorie dospělých, mládeže do 15 let i firemní týmy. Bude se hrát systémem 3 x 3 s tím, že může být maximálně jeden náhradník. Kromě toho budou připravené individuální soutěže, a to v disciplínách smečování a trojky. Výtěžek z turnaje podpoří basketbalovou mládež v Písku. Přihlášky je možné zasílat do 29. srpna na email streetball@koci.eu. Startovné činí sto korun za tým dospělých, mládež do 15 let zaplatí deset korun za osobu.