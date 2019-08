Připomenout jednu z výrazných událostí ve středověkých dějinách města. To má za cíl výstava s názvem Klášter Svatého Kříže v městě Písku od lidí zlých, kacířských zkažen jest. Je tomu totiž již 600 let, co rozvášněný dav Píseckých zničil zdejší dominikánský klášter a zavraždil řadu zdejších řeholníků. K tragické události došlo 20. srpna 1419. Výstava bude v Malých výstavních síních k vidění od 17. srpna do 29. září.