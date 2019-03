Dům kultury Milevsko

čtvrtek 28. března od 19 hodin

One man show známého komika Lukáše Pavláska s názvem Kdo nepláče, není Čech s podtitulem Češi, alkohol a Rock and roll, ve které se dozvíte, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít když chcete aby se vám narodil Václav Klaus, začíná ve čtvrtek 28. března v 19 hodin v milevském domě kultury.

Sestavíme si konečně pořádnou nekompromisní punkovou kapelu, koukneme se na dokonalý televizní program a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom co všechno nás štve, protože každej správnej Čech neni nikdy spokojenej – Kdo nepláče, není Čech!

Vstupné je 250 korun.