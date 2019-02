Výstava třiceti nejlepších snímků 4. ročníku celosvětové fotografické soutěže Jazz World Photo bude opět v galerii Portyč. Slavnostní vernisáž se koná ve středu 3. ledna v 17 hodin.

Do této celosvětové soutěže se mohou přihlásit amatérští a profesionální fotografové. Rozhoduje pouze kvalita, fotografie ale musí nějakým způsobem vycházet z jazzu, blues, world music a přidružených žánrů.

Výstava v galerii Portyč potrvá do 27. ledna do 17 hodin.