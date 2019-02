Jak v Písku vyhlašovali republiku

Ředitel muzea Jiří Prášek bude v předvečer oslav výročí vzniku republiky vyprávět, jak se to přihodilo, že Písek měl „první nejen elektriku, ale i republiku“. Zkrátka Československá republika byla z balkonu radnice vyhlášena před polednem v pondělí 14. října a tento fakt na vlastní uši slyšelo několik tisíc lidí. Co tomu předcházelo a co následovalo, se dozvíte od autora knihy „Jak bourali vesele to Rakousko zpuchřelé…“. Akce se koná v Prácheňském muzeu v Písku.