V sobotu 23. září se na Hradišti v Písku uskuteční II. hradišťský běh a dětský víceboj. Program zahájí ve 13 hodin, kdy začíná registrace, a pokračovat bude až do nočních hodin. Dětský víceboj odstartuje také ve 13 hodin. Připravené budou různé hry a soutěže, ale také skákací hrad.

Závodníci budou rozděleni do tří kategorií podle věku - do deseti let (poběží 1,5 km), 11 až 15 let (2,5 km) a od 16 let dál (5 km). Start závodu bude v 15 hodin na hradišťském okruhu. Výsledky se budou vyhlašovat o dvě hodiny později u hospůdky Na hřišti. O půl hodiny později už bude nachystaný oheň a budou se opékat špekáčky. Od 18 hodin bude u hospůdky hrát kapela Beellee beat z Deelee. V případě nepříznivého počasí budou připraveny velké stany.