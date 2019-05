Hudební sklepy - Ivan Hlas Trio - 15 let spolu můžete navštívit ve čtvrtek 16. května v 19.30 hodin v milevské Galerii M. Oblíbené Trio Milevských Hudebních sklepů ve složení Ivan Hlas, J. Olin Nejezchleba a Norbi Kavács se vrací do Milevska po třech letech,aby oslavilo 15 let společného hraní. Legendární hitmaker Ivan Hlas je znovu na scéně po půl roční pauze, kdy přišel o hlas a hrozilo mu, že už nikdy nebude mluvit. Vstupné je v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.