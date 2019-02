Hrajeme pro Slona

Další ze série koncertů na podporu Domu U Slona v Písku se koná v pátek 3. listopadu v Divadle Pod čarou. Vystoupí zde Vašek Stach - kytarista a zpěvák působící v Praze hrající zejména blues, rock a rock’n‘roll. Dále Primátor Dittrich - legendární písecká skupina, jedna z prvních hrajících art-rock v Jihočeském kraji, a The River Of The Lost Souls - šestičlenná budějovická partička, jejíž tvorbou je melancholická, jemná, zároveň kousavá muzika, která je stylově nezařaditelná. Pro fanoušky atmosférické a emotivní hudby.