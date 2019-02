František Svátek a Barbora Blahutová

Prácheňské muzeum Písek

V pátek 5. října v 16 hodin se uskuteční vernisáž manželů Františka Svátka a Barbory Blahutové. On se narodil v Táboře (*1945), ona ve Veselí nad Lužnicí (*1941), a oklikou přes Německo, Švýcarsko a Itálii se vrátili na sklonku devadesátých let do rodného kraje. Oba jsou vystudovaní sochaři a představili se již na řadě společných výstav. Svátek dokáže ve svém díle dát do pohybu kámen s pomocí vody a v Písku předvede své hydrokinetické skulptury, které jakoby zbavily kámen příslovečné tíže a obdařily ho nezvyklou lehkostí. Blahutová se bude prezentovat plastikami a kolážemi, kterými dává nový život starému materiálu – suchým listům, rozbitému sklu či použitým obalům. Výstava potrvá do 28. října.