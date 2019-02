Kulturní dům v Písku: Třetí ročník píseckého Fler Jarmarku ukazuje, že si tato malá oslava kreativity našla své místo na slunci. Našla si jak své stálé příznivce mezi návštěvníky, tak i prodejce, kteří se do Písku rádi vracejí. Nenechte se ovšem mýlit, že by tento ročník snad do Písku nepřivedl nové zajímavé tvůrce.