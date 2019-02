Fešáci * 50 let

Kdo by neznal známou a oblíbenou country kapelu, která hraje již půl století! V roce 2017 to totiž bylo 50 let, kdy v severočeském Ústí nad Labem vznikla slavná legendární česká country skupina FEŠÁCI. Kapela, kterou její členové Pavel Brümer, Karel Poláček a Jan Turek založili 22. prosince 1967 nazvali Greenes, o pár let později přejmenovali na „Blue Grass Hoppers“. A v roce 1974, kdy přichází do kapely také Michal Tučný, Petr Novotný a Tomáš Linka z pražské skupiny Greenhorns, se kapela přejmenovává na „Fešáci“ .

