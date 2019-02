Dvoudílná výstava Spokojení Dánové a Dobré město

Milevsko - Spokojení Dánové a Dobré město jsou názvy dvoudílné výstavy, která se koná v areálu milevského kláštera a také v jeho prelatuře. Jejím autorem je institut pro výzkum štěstí v Kodani.



Celou výstavu si můžete prohlédnout do 16. listopadu vždy od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin. Mimo tento čas je možné vidět pouze venkovní panely umístěné na prvním nádvoří. Tato část výstavy nese název Spokojení Dánové a přináší inspiraci, jak je možné dojít k tomu, aby byli občané spokojení tak, jako je tomu v Dánsku.



Druhá část Dobré město v prostorách prelatury představuje pohled do historie a ukazuje základní pravidla v městské dopravě. Znázorňuje ale také nové vize rozvoje měst.