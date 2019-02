V sobotu 16. září ožijí Skály 10. ročníkem komunitní slavnosti Draci ve Skalách. Jubileum se rozhodli pořadatelé z Letního domu, ŠVAGRa a dětského domova Polárka v Písku oslavit velkolepě. Do Skal letos zavítá veliký devítimetrový Drak Pradrak, kterého na slavnost zapůjčí sdružení Milevské maškary. Chybět nebudou menší draci, opět z dílny dětí z píseckého dětského domova.

V rodinné buňce, jak se v současnosti říká původní školce ve Skalách u Protivína, žije skupina dětí z píseckého dětského domova. Tato komunitní akce je mimo jiné oslavou vzájemného dobrého soužití místních občanů a dětí vyrůstajících v dětském domově, kterou si také pochvaluje starostka obce Pavla Poláčková. Na akci se potkají jak místní obyvatelé, tak děti a dobrovolníci z řad pořádajících organizací Letní dům a ŠVAGR včetně vychovatelů z dětského domova Písek, kteří se v průběhu celého roku starají o tyto děti.

„Slavnost zahájí ve 13:30 tvořivé dílny, určené především pro děti. Kromě půjčení kostýmu a líčení na obličej si budou moci děti vyzkoušet střelbu z luku, vytvořit si malého papírového draka, vyrobit si čelenku či klobouk do průvodu, a pokud uhodnou dračí hádanku, vyslouží si opravdový dračí zub. Průvod ze Skal do Budičovic, který začne v 15 hodin, tentokrát zpestří kejklíř Vojta Vrtek, na jehož vystoupení se můžeme těšit na návsi v Budičovicích po 16. hodině. Kejklířské umění doplní písecká kapela Řez dřevem. Na zahradě dětského domova pak bude pro děti a jejich hosty připravena hostina, kterou již podesáté daruje firma Sodexo, s.r.o. Slavnost završí ohnivá show strakonické skupiny Tekknical Hard Cirkus Strakonice,“ uvedl za pořadatele Martin Zborník.

Program:

13:30 TVOŘIVÝ JARMARK Lukostřelba, líčení, výtvarná dílna, hádanky, klobouky a čelenky

15:00 KEJKLÍŘSKÉ NALADĚNÍ NA PRŮVOD Vojta Vrtek a jeho úvodní představení zahájí velkolepý dračí průvod ze Skal do přilehlých Budičovic. Hlavní postavou bude velikááánský pradrak

16:00 KEJKLÍŘ VOJTA VRTEK a KAPELA ŘEZ DŘEVEM Vyhlášené kejklířské vystoupení vystřídá písecká hudební formace

18:00 DRAČÍ HOSTINA Obvyklé pohoštění - zdarma pro účastníky průvodu.

19:30 FIRESHOW – TECHNIKKAL HARD CIRKUS STRAKONICE Jiskřivý zážitek ve Skalách na návsi u rybníka.