Dům kultury Milevsko

neděle 7. dubna

V milevském domě kultury uvidíte v neděli 7. dubna od 15 hodin divadelní představení To tenkrát v 68. v podání spolku Kovářovská OPONA. Romantický retromuzikál na motivy filmu Filipa Renče je plný lásky, tance a melodií z 60. let, které nelze vymazat z paměti. Příběh na pozadí nelehké doby zábavnou formou vypráví o všem pozitivním, co život nabízí – zejména o lásce. Tou nelehkou dobou bylo ono horké léto 1968, během kterého v jednom pohraničním městečku svedl osud dohromady mladou maturantku Terezu se zběhlým vojákem Šimonem, aby vzápětí jejich milostnému vzplanutí nastolil zásadní překážky.