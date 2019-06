MO ČRS Sepekov pořádá v neděli 16. června na rybníku Dvorčice dětské rybářské závody pro děti od 6 do 15 let. Děti mladší šesti let mohou závodit jen pod dohledem dospělého doprovodu. Součástí závodu je i nepovinná soutěž v rozpoznávání ryb a znaost rybářského řádu. Chytá se na jeden prut a 1 cm ryby znamená 1 bod. Prezentace účastníků je v 7 hodin, závodí se od 7.30 do 11.30 hodin. V 11.45 hodin bude předání cen.