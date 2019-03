Dětská burza spojená s bleším trhem

Dům kultury v Milevsku

sobota 30. března od 10 do 12 hodin

Milevsko – Již několik let se konají dvakrát do roka v milevském domě kultury oblíbené dětské burzy. Další z nich se koná v sobotu 30. března od 10 do 12 hodin. Tentokrát bude spojená s bleším trhem. „Důvodem je to, že nejen maminky by uvítaly nakoupit z druhé ruky více než jen věci pro děti,“ uvedla za Dům kultury Milevsko Martina Kortanová. Pokud máte doma věci, které je vám líto vyhodit a myslíte si, že mohou posloužit ještě někomu jinému, přijďte je nabídnout ostatním. Anebo se přijďte podívat, zda zde nenakoupíte něco potřebného pro vaši domácnost. Vstup pro nakupující je zdarma. „V rámci burzy vybíráme hračky pro Darovnu, z. s., Milevsko,“ dodala Martina Kortanová. Podmínky prodeje najdete na www.milevskem.cz.