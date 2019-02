Den otevřených dveří v milevské knihovně

V pátek pořádá městská knihovna od 14 do 18 hodin den otevřených dveří. Při té příležitostii se mohou zájemci podívat do nového prostoru určeného pro vzdělávací aktivity. V knihovnické učebně bude od 13.30 do 14.30 hodin ukázková hodina vědeckého kroužku pro děti od 6 do 12 let nazvaná Věda nás baví, v 16 hodin začne v Bookroomu přednáška architekta Jana Hlavína o Feng Shui a ve studovně bude od 18 hodin beseda s cestovatelkou Evou Taterovou na téma 15 států Ameriky.