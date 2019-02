David Koller

kde: Divadlo Fráni Šrámka Písek

Chci zas v tobě spát, Amerika, Gypsy love, Recidiva a další hity, a to v intimní atmosféře menších sálů. To je aktuální akustické turné české rockové legendy Davida Kollera, který dorazí také do Písku. Zahraje ve středu 17. října od 19 hodin v Divadle Fráni Šrámka.