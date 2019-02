Circus Brothers, kapela, která vznikla odchodem většiny členů původní skupiny Circus Problem, se představí v sobotu 11. listopadu. Navazuje na to nejlepší z původní tvorby a přináší nový posun, který fanouškům přinese další nezapomenutelné disco-balkan mejdany, jak byli zvyklí doposud. „Na ulici, v klubech i na pódiích menších či větších festivalů bavíme tisíce fanoušků, kteří na naši show dokážou udělat nevídaný kotel, a nechávají za sebou koncerty protančené až do ranních hodin,“ říkají svorně muzikanti Circusu. S neuvěřitelnou energií zahraný disco-balkan, který kombinuje balkánskou dechovku, diskotékový beat, laciný pop a špinavý house. To, co jste znali doposud, je minulostí. Přichází noví, nezadržitelní a nepřehlédnutelní Circus Brothers!