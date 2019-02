Čiperkové

KD Písek

Čiperkové – to je nejpopulárnější dětská kapela v ČR. Zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat a zablbnout. Společně poznáte upovídanou berušku Alušku, co protančila všechny svoje střevíčky. Bláznivou opičku Olu, která vyvádí samé lumpárny. Škodolibé vosy, co schválně opičku provokují, ale nikdy nezkazí žádnou legraci. Usměvavé Sluníčko, které každému rádo poradí a vyčaruje úsměv na tváři. A věčně zasněnou kytičku Jasmínku. Pořadem provází puntíkatá moderátorka Mína, známá z mnoha muzikálů. Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro nejmenší, protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu na místě a mlčet. Právě naopak! Po vystoupení bude autogramiáda a focení.