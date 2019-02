Cesta k Protivínu začíná na náměstí

Z Masarykova náměstí startuje v sobotu 9. září v době od 7.30 do 9.30 hodin 29. ročník turistické pochodu a cyklojízdy Cesta k Protivínu. Pořadatelé připravili pro pěší patnáctikilometrovou trasu, která vede přes Žárské Chalupy a Krč.

Na cyklisty čekají dvě trasy: 20 km vede kolem Benešovského mlýna a přes Myšenec zpět do Protivína. Na trase 50 km cyklisté pojedou přes Heřmaň, Semice, Paseky, Nuzov a Novou Ves zpět do Protivína. Cíl je opět na náměstí do 16 hodin.

Startovné je 40 Kč, děti do 15 let zaplatí 10 Kč.