Turistický oddl TJ Slavoj Protivín ve spolupráci s městem pořádají 31. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy Cesta k Protivínu. Uskuteční se v sobotu 7. září. Start je od 7.30 do 9.30 hodin na náměstí v Protivíně a cíl na stejném místě do 16. hodiny. Pěší trasa je 15 km dlouhá a vede přes Myšenec, Žďárské Chalupy a Bečelov. Cyklistické trasy jsou na výběr tři - 20 km, 35 km a 50 km. Po úspěšném absolvování vybrané trasy obdrží účastník v cíli malé občerstvení, pamětní list a drobnou upomínku. Startovné je 40 korun, děti do 15 let to mají za 10 korun.